14 belofteteams in 1B en amateurreeksen vanaf seizoen 2022-2023

Op Twitter sprak Voetbal Vlaanderen van een "historisch akkoord" in het Belgisch voetbal. Vanaf 2022-2023 zullen 14 profclubs hun beloften kunnen inschrijven in 3 verschillende competities: 4 in 1B, 4 in eerste nationale en 6 in tweede nationale.

Wie in welke reeks uitkomt, is afhankelijk van de rangschikking in de U21-competitie van de Pro League komend seizoen 2021-2022.



"Er zullen voor de U23-teams strikte regels voor de speelgerechtigdheid van de spelers worden toegepast, enerzijds om het goede verloop van de competities te garanderen en anderzijds om de doelstelling te bereiken", laat de Pro League weten.

Verder staat vast dat Lierse Kempenzonen in 1B blijft en dus niet degradeert. Club NXT verdwijnt volgend seizoen terug naar de beloftencompetitie, Virton neemt de plek in 1B in.

Deinze wordt door de soepelere voorwaarden voor de licentie in 1B niet gestraft voor zijn stadion, dat niet helemaal conform de reglementen was.