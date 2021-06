"Plots is Raheem Sterling een held voor The Sun"

Schietschijf van de boulevardpers

Raheem Sterling (26) is in Engeland een van de favoriete schietschijven van de boulevardpers.

Elke gelegenheid is goed om hem in een kwaad daglicht te stellen. Zijn uitgaansleven, een duur horloge of een tatoeage... het is allemaal de revue gepasseerd.

Ook shoppen bij Primark of vliegen met lagekostenmaatschappij EasyJet moet met blokletters in The Sun. Net als cadeaus voor zijn moeder.