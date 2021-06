Zij gingen Mbappé voor: voetbalsterren die faalden vanop de stip

EK '84: Preben Larsen mist tegen Spanje

Een eerste naam in onze lijstje is een oude bekende van de Belgische competitie. In 1984 knokte een ijzersterke Deense ploeg, met Soren Lerby, Frank Arnesen en Lokeren-aanvaller Preben Larsen, zich tot in de halve finales. Tegen Spanje werd het 1-1 na verlengingen, penalty's moesten de winnaar bepalen. Uitgerekend Larsen, bezig aan een toptoernooi, miste als enige: einde toernooi voor de Denen. Larsen zou diezelfde zomer nog verkassen van Lokeren naar Hellas Verona, waarmee hij een jaar later kampioen werd in Italië.

WK '86: Misser Socrates luidt exit Brazilië in

Op de wereldbeker van Mexico 1986 leek een ijzersterke Braziliaanse ploeg, met draaischijfen Zico en Socrates, op weg naar glorie. In de kwartfinales moest het Frankrijk van Platini voor de bijl. Na 120 minuten voetbal stond er 1-1 op het bord. De penaltyreeks moest de beslissing brengen. Socrates trapte op de Franse doelman. Ook Platini trapte zijn penalty huizenhoog over, maar zonder erg, want een penaltytreffer van Fernandez bracht de Fransen tot in de halve finales.

WK '90: Maradona mist tegen Joegoslavië

In 1990 trok titelverdediger Argentinië met veel ambitie naar het WK in Italië. Diego Maradona hoopte in zijn Italië de Argentijnen naar een derde wereldtitel te loodsen. Wat volgde was een hobbelig parcours. In de kwartfinales tegen Joegoslavië miste de dribbelkont zijn strafschop in de penaltyreeks, maar Argentinië won. In de halve finales hadden de Argentijnen opnieuw penalty's nodig, maar tegen Italië scoorde hij wél zijn strafschop. In de finale verloor Argentinië uiteindelijk... dankzij een laat penaltydoelpunt van de Duitser Brehme.

EK '92: Van Basten laat Nederland in de steek

Met een sterrenensemble onder aanvoering van Marco Van Basten trok Nederland in 1992 naar het EK in Zweden. Oranje deed het goed en knokte zich naar de halve finales, waar het het Deense Dynamiet moest gaan ontmantelen. Na een spannende pot voetbal stond het 2-2: strafschoptijd. Van Basten, dé held tijdens de oranje EK-triomf vier jaar eerder, miste als enige. Denemarken naar de finale, waar het Duitsland zou kloppen.



WK 94': Italiaanse harten breken bij misser Baggio

Wellicht een van de bekendste penaltymissers ooit. Roberto Baggio wierp zich tijdens het WK '94 in de VS op tot redder van Italië, door 5 doelpunten te maken op weg naar de finale. Daarin trof Italië Brazilië. Scoren lukte niet voor beide ploegen, dus kregen we een penaltyreeks. Baggio, die het jaar voordien nog de Gouden Bal had gewonnen, moest bij een 3-2-stand voor Brazilië scoren, maar trapte meters over. Het zou de Italiaanse spits nog jarenlang achtervolgen.

EK 04': Beckham trapt penaltystip uit de grond

De Engelse "gouden generatie" - met onder meer Lampard, Gerrard, Owen, Beckham en Terry - zakte met hoge ambities af naar Euro 2004. In de kwartfinale troffen ze Portugal, dat eerder al indruk had gemaakt. Een penaltyreeks moest beslissing brengen en daarin begon Engeland dramatisch. Beckham, de grote ster, trapte de eerste penalty voor de Engelsen ver over. Het was de voorbode voor een Portugees delirium, met een glansrol voor doelman Ricardo.

WK '14: Sneijder zorgt voor Hollandse kater

Na de verloren WK-finale van 2010 zakte Nederland vier jaar later met getemperde ambities af naar het WK in Brazilië. De Nederlandse ploeg, steunend op het trio Robben-Sneijder-Van Persie, verraste echter vriend en vijand door zich tot in de have finales te knokken. In de kwartfinale had Oranje nog gewonnen van Costa Rica in de penaltyreeks, in de halve finale tegen Argentinië moesten opnieuw strafschoppen de winnaar bepalen. Sneijder bleef niet koel genoeg en miste, wat later trapte Rodriguez Argentinië wel naar de finale.

EK '20: Mbappé en Frankrijk druipen vroegtijdig af