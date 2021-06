Van de hemel naar de hel en terug: hoe Cavendish uit diep dal weer op Tourpodium klom

De cirkel is rond in Fougères: waar Mark Cavendish in 2015 zijn laatste Tourzege veroverde voor Etixx-Quick Step, schoot hij in 2021 nog eens in de Franse roos voor The Wolfpack. Een tijdlijn met pieken, maar vooral een heel diep dal voor de Brit.

2015: de laatste Tourzege voor Quick-Step

In de Tour van 2015 draait het maar niet voor Mark Cavendish. Zijn concurrent André Greipel steekt hem telkens weer de loef af met 4 ritzeges. Alleen in Fougères kan Cav de Duitser nog terughalen. Meteen zijn laatste ritzege in de Tour in de kleuren van Quick-Step. Of zo lijkt het toch...

2016: het laatste succesjaar

Na zijn overstap naar Team Dimension Data is het zoeken voor Cavendish, maar in de Tour vindt hij het goede gevoel terug. 2014 en 2015 leverden hem slechts één succesje op in de Tour, maar in 2016 zet hij zijn teller op 30 ritzeges in de Ronde van Frankrijk . Met vier sprintzeges én een dag in de gele trui beleeft hij een boerenjaar.

2017: uit de Tour gebeukt

Zo succesvol 2016 was, zo stroef verloopt 2017. Bovendien wordt hij letterlijk uit de Ronde van Frankrijk gebeukt. In een potige sprint belandt hij na een duwtje van Peter Sagan in de nadarhekken. Het verdict is hard, met onder meer een gebroken schouderblad. Het begin van heel wat blessureleed.

2018: is er een dokter in de zaal?

Pech blijft Cavendish achtervolgen in 2018: de Brit brengt meer tijd door in de ziekenboeg dan op de fiets. Valpartijen in Dubai, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo leveren hem een hersenschudding, gebroken ribben, een whiplash en nog maar eens een gebroken schouder op.

2018: het Eppstein Barr-virus

Na de vele blessures is ook de Tour een lijdensweg voor Cavendish. De dokters komen snel met een verklaring voor het ontgoochelende Franse avontuur: het Eppstein Barr-virus, dat klierkoorts veroorzaakt.



Cavendish sukkelt ook in 2019 met gezondheidsproblemen. De onvrede bij Dimension Data neemt toe, Cavendish krijgt voor het eerst sinds lang geen ticket voor de Ronde van Frankrijk.

2020: de tranen na Gent-Wevelgem

Bij Bahrain-McLaren hoopt Cavendish zijn carrière weer te lanceren, maar een warm nest vindt hij er niet. Bovendien stuurt het coronavirus zijn wielerkalender grondig in de war. Na Gent-Wevelgem in oktober voelt de Brit de bui hangen. "Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd", snikt hij voor de camera van Sporza. Uiteindelijk krijgt hij nog een kans in de Scheldeprijs: hij maakt 2 fans gelukkig met zijn kaderplaatje.

2021: de reddingsboei van Patrick Lefevere

Maar Deceuninck-Quick Step-manager Patrick Lefevere wil wielericoon Cavendish geen afscheid in mineur zien nemen en werpt de Brit een reddingsboei toe. The Wolfpack en de Manx Express, het blijkt na al die jaren een gouden combinatie. Na enkele ereplaatsen proeft Cavendish in de Ronde van Turkije na meer dan 3 jaar nog eens van de overwinning. En dat smaakt naar meer: hij mag er uiteindelijk 4 keer het zegegebaar maken.

2021: de kers op de taart in Fougères