Tourpeloton staakt niet, maar vraagt respect: "Pas de 3 kilometerregel aan"

De 3 kilometerregel werd in het leven geroepen om de veiligheid in hectische slotfases te verhogen, zodat de sprinters én de klassementsrenners niet om hun plek moeten vechten.

De regel van de UCI stelt dat in het geval van een valpartij, lekke band of mechanisch probleem in de laatste 3 kilometer, de renners dezelfde eindtijd krijgen als het groepje waar ze in reden op het moment van het incident. Om de veiligheid nog te verhogen, wordt gepleit om de regel uit te breiden.