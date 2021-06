Ploegleider Niermann: "Wout is speerpunt voor dagzege"

Daarin zijn de ogen vooral gericht op Wout van Aert. Die mengde zich vandaag niet in de sprint. Zijn vizier staat al gericht op de tijdrit van morgen. "Het grote doel is om mee te strijden voor de dagzege. Of ik ook een gooi naar geel kan doen, valt dan te bezien. Ik heb er zin in en ga vol aan de bak."

Het is voorlopig niet de Tour van Jumbo-Visma. Na de opgave van Robert Gesink gingen maandag ook Tony Martin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic tegen de vlakte. De Nederlandse ploeg kijkt reikhalzend uit naar de tijdrit van woensdag.

Ploegleider Grischa Niermann was na afloop van de vierde etappe vooral tevreden dat de renners vandaag hun krachten hebben kunnen sparen. "In de tijdrit van morgen gaan we voor niets minder dan de zege", zegt een ambitieuze Niermann.

"We hebben een aantal goede tijdrijders aan de start. Wout zal het speerpunt zijn. Het doel is de dagzege en hopelijk kunnen we ook een gooi doen naar het geel."