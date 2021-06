Patrick Lefevere: "Heel de ploeg was aan het wenen in de bus"

Mark Cavendish trof vandaag zes jaar na datum opnieuw raak in Fougères, goed voor de 31ste Tourzege uit zijn carrière. Het was Patrick Lefevere die Cavendish eind vorig jaar een vangnet bood. "Na Gent-Wevelgem brak mijn hart letterlijk in tweeën", zegt Lefevere.

Als Mark Cavendish vandaag zijn eigen sprookje geschreven heeft, dan is Patrick Lefevere natuurlijk mede-auteur. "Die pluim mag ik nu wel op mijn hoed steken, denk ik", zegt Lefevere. "Na de verschrikkelijke beelden van Gent-Wevelgem brak mijn hart letterlijk in tweeën. Hoewel men soms zegt dat ik geen hart heb. Maar er is altijd een band gebleven tussen Mark en mij." Cavendish kreeg pas last minute het nieuws te horen dat hij naar de Ronde van Frankrijk mocht. "Nadat hij de laatste etappe in de Ronde van België had gewonnen, was hij nog gaan trainen in Italië. De zaterdag hebben we hem dan gebeld en dinsdag vertrok de ploeg naar de Tour."

Cavendish zei me dat hij zo nerveus was als een junior Patrick Lefevere

Mark Cavendish zat al een tijdje met de etappe naar Fougères in zijn hoofd. Lefevere: "Cavendish was heel nerveus toen hij bij de ploeg kwam. Hij zei me dat hij zo nerveus was als een junior. Hij sprak constant over die aankomst van 2015 in Fougères en de aankomst in Châteauroux." "Er zijn maar vier kansen voor een renner zoals hij en gisteren was er al eentje naar de vaantjes. Nu is het gelukt. Je moet het maar doen op zijn leeftijd."

Het feestje vanavond mag wat kosten Patrick Lefevere

Niet alleen bij Cavendish liepen de emoties hoog op. "Heel de ploeg was aan het wenen in de bus. Zelfs Wilfried Peeters, die bij mij is sinds 1993, heb ik nog nooit zien wenen. Het feestje vanavond mag wat kosten", zegt Lefevere.

Bekijk hier de reactie van Lefevere:

De tranen bij Cavendish na Gent-Wevelgem: