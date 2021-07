Nieuw en populair: Roundnet! "Het is een perfect skillspel"

Een dynamische balsport waarbij twee duo’s elkaar rond een minitrampoline bekampen met een balletje, dat is roundnet. Het klinkt aantrekkelijk en dat is het blijkbaar ook, want de sport zit duidelijk in de lift.

Roundnet wordt ook wel spikeball genoemd, naar het Amerikaanse bedrijf Spikeball Inc, dat de sport in 2008 van onder het stof haalde en een nieuwe impuls gaf. Het bedrijf is vandaag ’s werelds grootste producent van speelsets, maar de sport zelf heet dus roundnet. In ons land is roundnet sinds het begin van de coronacrisis aan een steile opmars bezig. In veel studentensteden trokken groepjes van vier studenten naar het park voor een spelletje roundnet, 100% coronaproof én helemaal conform de regels.



Hoe speel je roundnet?

Twee teams van twee spelers, een minitrampoline en een speelbal, meer heb je niet nodig. Het spel begint als één van de spelers de bal opgooit en in het net slaat. De tegenstander heeft vervolgens drie slagen om de bal terug in het net te krijgen. Als het andere team de bal niet meer in het net kan slaan krijg je een punt. Het team dat als eerste de kaap van 21 punten rondt, wint de set.

Opvallend is dat roundnet geen vast afgelijnd speelveld heeft en je dus quasi overal kan spelen. Als ondergrond heeft gras de voorkeur, maar het kan ook op zand, indoor of zelfs in de sneeuw.



Veel mogelijkheden, veel voordelen

Fre Eskens is één van de drijvende krachten achter Roundnet Belgium, de vzw die de Belgische clubs overkoepelt en de sport wil promoten bij het brede publiek. Hij leerde het kennen in zijn scoutsgroep en was meteen gebeten: "Roundnet is heel toegankelijk én goedkoop. Als beginner maak je bovendien al snel progressie, waardoor het samenspel beter wordt en rally's ook langer gaan duren. Gaandeweg ontdek je zo de vele mogelijkheden van een op het eerste zicht simpel spelletje."

Fre Eskens (rechts) is actief bij Roundnet Belgium en de IRF.

Karen Jansen geeft al meer dan vijf jaar initiaties roundnet bij Sportwerk Vlaanderen, vaak aan 11- en 12-jarigen. Zij ziet ook voordelen op sporttechnisch vlak: "Roundnet is een heel goed skillspel. Je leert de balbaan goed inschatten, traint je reactiesnelheid en oefent je oog-handcoördinatie. Het is de gedroomde activiteit om kinderen warm te maken voor slag- en balsporten als tennis of volleybal."



Roundnet is een heel goed skillspel: je leert de balbaan goed inschatten, traint je reactiesnelheid en oefent je oog-handcoördinatie. Karen Jansen, Sportwerk Vlaanderen

Een jonge sport in volle ontwikkeling

Omdat roundnet betrekkelijk jong is, is er nog veel ruimte voor ontwikkeling. Fre Eskens: "De spelregels liggen zeker niet definitief vast. De International Roundnet Federation, waarin wij ook onze plek hebben, monitort de speltechnische ontwikkelingen voortdurend. Zo blijft onze sport interessant en uitdagend, ook voor gevorderde spelers. Het kan dan gaan over de grootte van de opslagcirkel, maar ook over de diameter en het gewicht van de bal. Momenteel bepaalt Spikeball die normen, maar de IRF wil dit op termijn lostrekken van het commerciële." Een groeiende sport is fijn om die evolutie van dichtbij mee te maken", zegt Eskens. "Er is ook een hele fijne community ontstaan binnen onze sport - nationaal en internationaal - en ze blijft groeien. De sfeer is altijd gemoedelijk. We maken ook geen gebruik van scheidsrechters, maar willen een gentleman's game blijven. Die attitude zet zich door in de onderlinge contacten."

Roundnet maakt geen gebruik van scheidsrechters. We willen een gentleman's game blijven. Fre Eskens, Roundnet Belgium

Zin gekregen om zelf te spelen?