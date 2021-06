NBA: Paul George houdt LA Clippers in race tegen Phoenix Suns

De LA Clippers maken zo nog steeds kans op een ticket voor een allereerste NBA-finale. Met 41 punten hield Paul George zijn team in leven. Zijn 20 punten in het derde kwart zorgden ervoor dat de bezoekers konden weglopen.

De Suns leken in het 4e kwart de kloof te dichten (94-98), maar toen nam Reggie Jackson het heft in handen: 2 driepunters en een dunk verder was een 2-14-tussenspurt een feit. Daar hadden de Suns, die 5 thuiswedstrijden op een rij hadden gewonnen, niet van terug.

Voor George was dit de beste play-offprestatie in zijn carrière, met ook nog 13 rebounds en 6 assists. Jackson kwam tot 23 punten.

George schaarde zich in een illuster rijtje: met minstens 20 punten in de 18 play-offmatchen dit seizoen doet hij even goed als Michael Jordan, Kobe Bryant en Kevin Durant.

Bij Phoenix was Devin Booker de beste schutter met 31 punten, de Suns haalden voor het laatst de NBA-finale in 1993. De westelijke finale ging sindsdien verloren tegen San Antonio (2005), Dallas (2006) en LA Lakers (2010). Chris Paul kwam tot 22 punten en 8 assists.