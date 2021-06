Moment van Karl: "De Wolf en Planckaert begonnen net niet te vechten in de studio"

Karl Vannieuwkerke: "Er zijn bijzonder veel mooie verhalen te rapen in de sport en dat was vanavond niet anders in de studio van Villa Sporza Tour. De uitzending was nog maar pas begonnen of gasten Eddy Planckaert en Dirk De Wolf vlogen elkaar in de haren over Parijs-Roubaix van 1989. Dat was een editie waarin De Wolf tweede werd en Planckaert vijfde."

"De ex-renners begonnen te kissebissen over wie die editie had kunnen winnen en zijn daar nog niet helemaal uit. Ze begonnen -met lichte zin voor overdrijving - net niet te vechten in de studio."