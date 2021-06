Kris Meertens over het EK van de Cats: "Zeker geslaagd, maar er was die kans op goud"

Afgelopen weekend zorgden de Belgian Cats met een bronzen medaille op het EK opnieuw voor een straffe prestatie. Sporza-commentator Kris Meertens blikt nog eens terug naar de voorbije weken en is optimistisch over de naderende Olympische Spelen.

"Aan alle verwachtingen voldaan"

"Het EK is zeker geslaagd", vertelt Kris Meertens. "Als je gaat voor een medaille en met brons terugkomt dan heb je aan alle verwachtingen voldaan, maar anderzijds was er ook die grote kans op goud." "Servië was wel het sterkste team op dit EK. Ze hebben met hun ijzeren defensie het sterrenteam van Frankrijk gesloopt in de finale. Er mag gerust gesteld worden dat Servië in de finale nog een stuk sterker was dan tegen België." "De Cats zijn terecht gelukkig met het brons, maar ook ontgoocheld over wat het uiteindelijk had kunnen zijn. Als de wedstrijd tegen Servië een halve seconde langer had geduurd dan speelde België de finale."

De Cats zijn terecht gelukkig met het brons, maar er is ook de ontgoocheling over wat het had kunnen zijn. Kris Meertens

Straffe ontwikkeling van Delaere en Linskens

Na het EK moeten de Belgian Cats snel schakelen want de Olympische Spelen komen er al snel aan: "Als de Cats de focus kunnen houden op het basketbal dan kunnen ze een heel sterk olympisch toernooi spelen", gaat Kris Meertens verder. "We wisten al langer dat Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh absolute toppers zijn, maar ook Antonia Delaere en Kyara Linskens sluiten stilaan aan op dat niveau. Het constante hoge niveau dat Delaere haalde, was de verrassing van dit toernooi en Kyara Linskens werd elke match beter." "Hanne Mestdagh gaf met haar 3-punters de Cats vaak de zuurstof die nodig was om de moeilijke momenten in de wedstrijden te overwinnen. Julie Vanloo was een nuttige back-up voor Julie Allemand en Billie Massey en Heleen Nauwelaers bewezen dat ze hun plek in deze selectie hebben."

We weten al langer dat Meesseman, Allemand en Mestdagh absolute toppers zijn, maar ook Delaere en Linskens sluiten stilaan aan bij de Europese top. Kris Meertens

Antonia Delaere in actie.

Ann Wauters mee naar Tokio

Ann Wauters was er niet bij op het EK, maar bondscoach Philip Mestdagh neemt haar wel mee naar de Olympische Spelen in Tokio: "Wauters heeft nog steeds haar waarde in de kleedkamer en hopelijk kan ze ook nog haar stempel drukken in de speelminuten die ze krijgt." "Op het EK heeft Serena-Lynn Geldof niet kunnen tonen dat ze momenteel beter is dan Ann Wauters. De discussie over de beslissing van bondscoach Philippe Mestdagh om Wauters zeker mee te nemen naar Tokio zal zo stilaan uitdoven." Ook Marjorie Carpréaux zal volgens Kris Meertens erbij zijn op de Spelen: "Carpréaux is zeker niet meer de nummer 3 van spelverdelers in België. Elise Ramette is sterker, sneller en defensief beter." "Carpréaux is dan weer bijzonder geliefd als mascotte en sfeermaker van de groep. Met de volgende “bubbel” van anderhalve maand in het vooruitzicht, zal de bondscoach allicht niet twijfelen om haar ook te selecteren voor Tokio", aldus Kris Meertens.



Ann Wauters is er straks bij in Tokio.