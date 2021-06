Het zit er bovenarms op bij Les Bleus: mama Rabiot pakt families Pogba en Mbappé aan

Na de 3-3 op het einde van de reguliere speeltijd vroeg de moeder van Adrien Rabiot zich luidop af hoe Paul Pogba de bal zomaar kon verliezen aan een Zwitser. Volgens het Franse radiostation RMC Sports was dat het begin van een verhitte discussie in de tribunes.

Ook Kylian Mbappé kreeg de volle lading van Véronique Rabiot. Zo kreeg diens vader te horen dat hij zijn zoon minder arrogant moest maken. De hele scène duurde naar verluidt 20 minuten en andere families moesten de gemoederen bedaren.

Véronique Rabiot is overigens niet aan haar proefstuk toe. Ze is ook de manager van haar zoon en zorgde er in het verleden al meermaals voor dat Rabiot in de problemen kwam.

Zo weigerde hij (door haar) zijn contract te verlengen bij PSG en besliste hij in 2018 eventjes om niet meer voor Frankrijk te spelen nadat Deschamps besliste hem niet mee te nemen naar het WK.

Ook op het veld ging het er gisteren stevig aantoe tussen Paul Pogba en Adrien Rabiot. Bondscoach Didier Deschamps moest bij de start van de verlengingen ingrijpen en Pogba kalmeren.

"Paul moest wat gekalmeerd worden na de gelijkmaker", gaf Deschamps toe. "Hij is een leider en wil de anderen meetrekken. Maar ondanks alles had hij kalm moeten blijven met nog een verlenging te spelen."

Benieuwd of dit nog gevolgen krijgt...