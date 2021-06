Groep F was letterlijk de Groep des Doods: geen enkele kwartfinalist

Groep F werd voor de start van het EK bestempeld als loodzwaar, met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Duitsland, altijd goed op een toernooi.

Hongarije was het kleine broertje in de straffe poule, maar het deed meer dan aardig mee met de drie toplanden. De kwalificatie voor de volgende ronde zat er even in tijdens de slotspeeldag, maar uiteindelijk wordt Hongarije toch logisch vierde.

Frankrijk won de groep, voor Duitsland en Portugal. Geen enkele van die drie teams is er in geslaagd de achtste finales te overleven. Dat is toch opvallend en straf.

Portugal sneuvelde tegen de Rode Duivels, Frankrijk verloor na een spektakelstuk van Zwitserland en vandaag mocht ook Duitsland zijn koffers pakken na een nederlaag op Wembley tegen Engeland.

Nog opvallend is dat de vier halvefinalisten op het vorige EK er allemaal niet meer bij zijn nu. Frankrijk, Duitsland, Portugal en Wales schopten het in 2016 tot bij de laatste vier.