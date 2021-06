Gilbert over tumultueuze etappe: "Slechte dag voor het wielrennen"

Lotto-Soudal zag gisteren zijn spurter Caleb Ewan uitvallen met een gebroken sleutelbeen. "We zijn jammer genoeg Caleb Ewan kwijt geraakt na een valpartij. Hopelijk is hij snel terug op zijn beste niveau en kan hij in de Vuelta weer in competitie treden", vertelt Gilbert op zijn sociale media.

"Met Lotto-Soudal zijn we geraakt. We zijn triest vandaag, maar hopen dat de komende dagen beter worden."



"Het is triest wat er gebeurd is", gaat Gilbert verder. "Ik heb de 3 verschillende valpartijen gezien. De eerste 2 zijn normaal, dat zijn stuurfouten. Renners die in elkaar haken. De nervositeit was heel hoog."

"Wat ik in de pers gelezen heb, is dat Roglic alleen viel. Dat heeft niets met het parcours te maken. Bij de 2e valpartij zat ik wat achteraan en dus heb ik de reden niet gezien."