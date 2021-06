Frank Boeckx: "Nu is Kevin De Bruyne helemaal topfavoriet voor de Gouden Bal"

In een livesessie op onze Facebookpagina hield Frank Boeckx een betoog waarom Kevin De Bruyne dit jaar eindelijk de hoogst haalbare prijs voor een voetballer verdient. "Hij speelde een sleutelrol in het kampioenschap van Manchester City, haalde ook de Champions League-finale en heeft op dit EK al zijn stempel gedrukt op de Rode Duivels", stelt onze voetbalanalist. "Mbappé heeft door de enige penalty te missen in de strafschoppenreeks zelf voor de uitschakeling van Frankrijk gezorgd. De rest van zijn EK was trouwens niet goed genoeg." "Daarbij komt nog dat hij geen kampioen speelde met PSG en geen Champions League-finale behaalde. In mijn ogen kan Mbappé dus niet de Gouden Bal krijgen. Ook Ronaldo of Messi niet."

Mbappé zorgde er zelf voor dat Frankrijk uit het EK ligt, speelde geen kampioen met PSG en geen Champions League-finale. Zo iemand verdient geen Gouden Bal. Frank Boeckx

"We mogen terecht trots zijn op onze Belgische selectie", gaat Frank Boeckx voort. "Met Thibaut Courtois hebben we ook nog eens de beste doelman van het toernooi. Hij is nog als enige in de running om zich in het toernooi verder te ontplooien, nu Lloris en Neuer naar huis zijn." "En ook al had hij in de groepsfase geen werk op te knappen, hij heeft wel al tegen Portugal bewezen dat hij er staat."



De Bruyne troost vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Ronaldo.

Italië wordt immens belangrijk

Over naar vrijdag. Frank Boeckx: "De volgende wedstrijd wordt immens belangrijk. Met Italië komt België een team tegen dat wil voetballen en dat zal de Belgen beter liggen dan Portugal." "De hamvraag voor die wedstrijd blijft wel hoe het zal het zijn met De Bruyne en Hazard? Martinez wil er niet veel over kwijt. Laat die Italianen nog maar wat beven, hopelijk terecht." "Als Hazard en De Bruyne fit genoeg zijn, dan zou ik er ze zeker in de basiself zetten. Eden was met zijn techniek en zijn wegdraaien het rustpunt in de ploeg als het moeilijk werd."

Eden Hazard verlaat het terrein met een pijntje.

Geen excuses voor de toplanden

Nog maar de helft van de ploegen in de kwartfinales zijn toplanden. Frank Boeckx is streng: "Ze waren gewoon niet goed genoeg en deze keer kan het niet liggen aan een te hoog energieverbruik. Elk land mag 26 spelers meenemen en per wedstrijd 5 wissels doorvoeren, geen excuses."

Te hoog energieverbruik is geen excuus voor de toplanden, nu selecties 26 spelers tellen en er 5 wissels mogelijk zijn. Frank Boeckx

"Ze zijn gewoon niet in hun spel gekomen. Zowel de Portugezen tegen de Belgen niet, als de Duitsers tegen de Engelsen. Frankrijk was dan meer een loterij, maar dankzij een slechte verdediging gaven ze het weg."



Volgens Boeckx maakt Mbappé geen kans meer op de Gouden Bal.

Ooit keeperstrainer van de Rode Duivels? "Een eer!"

Frank Boeckx traint de keepers van de Anderlechtbeloften. Zou hij een job bij de nationale ploeg aanvaarden? "Keeperstrainer van de Rode Duivels zou een eer zijn", antwoordt hij vol enthousiasme. "Je werkt er met de beste spelers en doelmannen van het land." "Maar ze moeten het mij wel vragen. Erwin Lemmens voert die job nu uit. Ik ga geen spontane sollicitatie versturen."