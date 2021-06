Fabio Jakobsen ziet valpartijen met lede ogen aan: "Er is te weinig veranderd"

De Tour grossiert voorlopig in valpartijen en dat is zeker niet naar de zin van Fabio Jakobsen. De man die vorig jaar zwaar ten val kwam in de Ronde van Polen, zag het nerveuze gedoe in de Ronde van Frankrijk met lede ogen aan. "De parcoursbouwer beslist."

Heel wat renners gingen er gisteren weer bij liggen. Dat had ook Fabio Jakobsen thuis vanuit zijn zetel gezien. "Het is niet de eerste valpartij die ik zie sinds mijn rentree", vertelde de Nederlander in de Avondetappe, het Tour-programma van de NOS. "Er zijn wel wat dingen veranderd na mijn val, maar niet genoeg om zo'n dag in de Tour te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de dranghekken of de dalende lijn die afgeschaft was. Blijkbaar niet dus." Gisteren in Pontivy ging het ook naar beneden en lag er nog een lastige bocht in de slothectometers. "Uiteindelijk beslist de parcoursbouwer. De renners gaan er dan vol voor, want het is de Tour." "Er zal geluisterd moeten worden naar renners en oud-renners. Van sprinters tot klassementsmannen en tijdrijders. Om zo samen regels op te stellen waaraan een parcours moet voldoen. Maar het zal vooral vanuit de ploegen moeten komen. Renners zelf zijn maar met 1 ding bezig en dat is presteren." José De Cauwer vertelde in onze Facebook Live dat niet alleen de parcoursbouwer schuld treft. "Na de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen zeiden ploegleiders dat ook zij misschien in fout waren door hun renners constant op te porren", zei onze cocommentator.



"Het is nog niet opgelost met Groenewegen"

Jakobsen ontmoette onlangs op het Nederlands kampioenschap ook Dylan Groenewegen, de man die hem in Polen in de dranghekken duwde. "Zijn ploegmaat Timo Roosen had gewonnen. Dus ik stak mijn vuist uit en zei: "Goed gereden"." Maar dat wil niet zeggen dat alle plooien zijn gladgestreken. "We zijn het nog zeker niet eens met wat er gebeurd is. Het is ook nog zeker niet opgelost."

Jakobsen deelde na het NK een vuistje uit aan Groenewegen.

"Bang om het niet te overleven"