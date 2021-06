Ewan strijdvaardig na "eerste breuk": "Hopelijk kan Vuelta nog een doel zijn"

De derde rit in de Ronde van Frankrijk had al veel slachtoffers geëist, maar in de slotkilometer ging ook Caleb Ewan onderuit samen met Peter Sagan. "Ik herinner me niet veel van de val, want het gebeurde allemaal zeer snel", zegt de pocketsprinter.

"Ik herinner me dat ik vlug wou aangaan in de bocht, maar dat ik even moest inhouden. Ik reed toen dicht bij Sagan. Toen Merlier naar rechts ging, raakte ik zijn wiel en ben ik neergegaan."

"Als je valt, voel je normaal gezien niet veel door de adrenaline. Maar ik voelde veel pijn. Toen ze op mijn sleutelbeen duwden, voelde ik het klikken. Dat was geen goed teken."

Het verdict in het ziekenhuis: het rechtersleutelbeen gebroken op 4 plaatsen. "Het is mijn eerste breuk ooit", aldus Ewan. "Ik moet geopereerd worden om mijn sleutelbeen weer op zijn plaats te zetten. Gelukkig is het een breuk waar je snel van kan herstellen."

"Natuurlijk wil ik terugvechten. Hopelijk kan ik snel weer trainen en volstaan 6 tot 7 weken om te herstellen. Dan kan de Vuelta hopelijk nog een doel zijn voor mij dit jaar."