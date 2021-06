Emotionele Cavendish na zege: "Velen geloofden niet meer in mij"

Overmand door emoties zocht Mark Cavendish naar de juiste woorden om zijn gevoel te omschrijven. "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Hier zijn was al speciaal genoeg. Ik had nooit verwacht dat ik nog zou terugkomen naar deze wedstrijd."

"Het hele team deed het perfect. We twijfelden of we de vlucht nog konden terughalen. Dan geraakten we ook nog Ballerini kwijt. Je hebt dan de groene trui en wereldkampioen, Julian Alaphilippe, die er alles aan deed om de vluchter te pakken. Hij heeft echt alles gegeven."

"Er waren er zoveel die niet meer in mij geloofden. Die gasten geloofden wel nog in mij. Als je naar Deceuninck-Quick Step gaat, weet je dat zij de beste renners ter wereld hebben. Ik had er nooit aan gedacht om terug in de Tour te rijden."

"Alles valt nu in elkaar. Ik wou nooit dat er slechte dingen gebeurden met anderen. Maar na de laatste jaren is het gewoon tof om wat geluk te hebben."