Eddy Planckaert: "Met een sprinter als Merlier moet je altijd die kaart trekken"

Alpecin-Fenix trok na de zege van Tim Merlier vandaag in de vierde etappe duidelijk de kaart van Jasper Philipsen. Die strandde op de derde plaats net achter Mark Cavendish en Nacer Bouhanni.

Eddy Plackaert had liever Tim Merlier opnieuw zien sprinten. "Met een sprinter als Merlier moet je altijd die kaart trekken", zegt Planckaert. "Als Alpecin-Fenix de kaart-Merlier had getrokken, had je een andere spurt gekregen vandaag. Als je hem op 150 meter van de meet brengt, is hij super rap."



"Als Merlier op kop begint, is hij moeilijk in te halen", vult Dirk De Wolf aan. "In Extra Time Koers zei ik hem dat hij wat meer moet durven. Sindsdien heeft hij al veel gewonnen."



"Het is een brave renner, maar hij is veel stouter geworden. Ik zag hem in de derde rit goed geplaatst zitten als het er brutaal en snel aan toeging", zegt De Wolf.