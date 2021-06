Dirk De Wolf over Wout van Aert: "We zullen een machine zien rijden"

Jumbo-Visma heeft enkele tijdritspecialisten binnen de ploeg die zich vandaag kunnen uitleven in de tijdrit in de Tour. In Villa Sporza Tour voorspelde Dirk De Wolf een topprestatie van Wout van Aert en had Eddy Planckaert een gouden tip voor de gehavende Primoz Roglic.

Wout van Aert gaat vol voor de ritzege in de eerste tijdrit van deze Tour de France. Met een goede tijd kan Van Aert ook nog eens het geel overnemen van Mathieu van der Poel. Voor aanvang van deze 5e etappe staat hij op slechts 31 seconden van de Nederlander. In Villa Sporza Tour had Dirk De Wolf er alle vertrouwen in: "Er zal geen maat op Van Aert staan. We zullen een machine zien rijden. Hij zal de tijd verpulveren en het geel pakken." Ook Eddy Planckaert zag dat Van Aert zich spaarde met het oog op de tijdrit. "Hij is echt met die tijdrit bezig. Natuurlijk moet het allemaal ook nog lukken en heb je een goede dag nodig. Maar morgen (vandaag) mogen we misschien wel de gele trui verwachten." Volgens Dirk De Wolf zal Van Aert dezelfde grote plaat gebruiken op zijn fiets als in Tirreno-Adriatico. "Het is een parcours voor krachtpatsers, de weg gaat op en af. Hij heeft echt veel getraind op die nieuwe fiets van hem, die Cervélo. De tussentijden zullen spetterend zijn."

Wout Van Aert won de tijdrit in de Tirreno-Adriatico.

Planckaert over Roglic: "Peper op schaafwonden"

De val van Primoz Roglic maandag is zonde voor al zijn harde werk, vindt De Wolf. "Ik zit vrij veel op Tenerife. Dan zie ik vaak Roglic op zijn eentje of met de ploeg trainen, uren, uren en uren. Hij heeft dat volgens mij nu ook gedaan in Tignes en de Sierra Nevada, twee maanden aan een stuk. En dan moet je nu al van een crash herstellen in de Tour." "Normaal kan je zo de Tour niet meer winnen, maar Roglic blijft een speciale", zegt De Wolf. Ook Eddy Planckaert bevestigt. "Dat zijn mannen van een ander niveau. Die kunnen zoveel pijn verdragen." De Sloveen zal in de tijdrit ook nog eens met al zijn schaafwonden in een tijdritpak moeten kruipen. Eddy Planckaert geeft Roglic alvast één gouden tip mee. "Als je schaafwonden hebt zoals Roglic, moet je daar peper op doen om een korstje te maken", zegt Planckaert.

Roglic zal meer pijn hebben van de inspanningen tijdens de tijdrit dan van zijn wonden Eddy Planckaert

"Die renners hun pijngrens ligt enorm hoog. Morgen (vandaag) gaat Roglic meer pijn hebben van de inspanning dan van zijn wonden."

Volgens Dirk De Wolf is de tijdrit van woensdag wel beslissend voor de Sloveen van Jumbo-Visma. "Ik weet dat het vroeg in de Tour is, maar de tijdrit zal beslissen hoe het verder moet met Roglic."