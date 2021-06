De 4e rit in beeld: ontgoocheling voor Van Moer, euforie voor Cavendish

1. Protestactie van het Tourpeloton

"Geen staking, wel respect voor de veiligheid van de renners." Dat was de duidelijke boodschap van het peloton voor de start van de 4e rit. Maar onder druk van veteraan André Greipel hield het peloton toch even halt uit onvrede over de vele valpartijen in de eerste 3 ritten. Daarna trok het peloton zich weer op gang met een gezapig tempo.