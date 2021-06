18 weken zwanger en toch neemt Amerikaanse deel aan zevenkamp: "Man en trainer waren ongerust"

Ze nam dan ook deel aan de zevenkamp, in Eugene. "Mijn grootste zorg was om ervoor te zorgen dat ik en de baby gezond zouden zijn", vertelde Flach aan Yahoo Sports. Ze nam de beslissing om toch te sporten in onderling overleg met haar dokter.

Flach was in 2020 volop aan het trainen om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen. De coronapandemie gooide echter roet in het eten waardoor het sportevent werd uitgesteld. Toch bleef Lindsay Flach niet bij de pakken zitten. Ondertussen begon ze een gezin te stichten, maar toch kriebelde de sportmicrobe nog.

"Wou bewijzen tot wat vrouwen in staat zijn"

Uiteindelijk gaf ze er op de 800 meter al na 100 meter de brui aan. "Mijn man en trainer waren ongerust dat ik koppig zou zijn en zou proberen om door te gaan. Het was zo moeilijk om van de baan te stappen, maar ik had geen andere keuze. Wetende dat er een kleintje was waar ik me zorgen over moest maken."

"Het was mentaal zwaar want ik wist dat ik niet hetzelfde niveau als 18 weken geleden zou halen. Maar ik wou gewoon bewijzen tot wat vrouwen in staat zijn. Om een hoofdstuk af te sluiten en een nieuw te beginnen op mijn eigen voorwaarden, was geweldig."