"Löw story" eindigt met een anticlimax: "Waren niet volwassen genoeg"

"Dit is voor het hele team een enorme ontgoocheling", zei Löw meteen na de nederlaag op Wembley.

Voor de Duitse bondscoach was het de laatste wedstrijd bij de nationale ploeg na 15 jaar aan het roer. In maart besliste Löw te stoppen na dit EK, Hans-Dieter Flick is zijn opvolger bij de viervoudige wereldkampioen.

"We hadden gehoopt veel meer te doen tijdens dit EK", zei Löw nog. "Het vertrouwen in de groep was groot. Maar in wedstrijden als deze tegen Engeland is het belangrijk de kansen te benutten als je die hebt. Werner en Müller konden jammer genoeg niet scoren."

"De juiste mentaliteit was er wel, alleen misten we efficiëntie en waren we niet klinisch en volwassen genoeg."