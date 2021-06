Wuyts: "Jammer genoeg grijpt men pas in als iemand op straat sterft"

Beluister de aflevering van De Tribune:

"Finale van derde rit was onaanvaardbaar"

"Meneer Gouvenou (de parcoursbouwer) heeft een harde kop en heeft weinig oor naar het peloton. Er is een houding van "wij zijn de Tour en we staan boven de rest". Jammer genoeg grijpt men pas in als er echt slachtoffers vallen. Met andere woorden als iemand op straat sterft."

Dankzij renner Tim Declercq weten we dat de renners nochtans problemen hadden verwacht. Daarom werd gevraagd om op 8 kilometer voor het einde te stoppen met de tijdsverschillen op te meten in plaats van op 3 kilometer. Tevergeefs.

"Uiteraard zit het peloton in het begin van de Tour nog vol renners die stijf staan van de adrenaline. Dan moet je de renners aanvaardbare wegen voorschotelen en niet een smalle weg naar de binnenstad. Een stad - Pontivy - die er dan ook nog op staat om in het centrum aan te komen."

Waar moet de schuld gelegd worden voor zoveel valpartijen? "Zonder meer bij de organisatie", vindt Michel Wuyts. "De finale van de derde rit is onaanvaardbaar."

Robert Gesink, Marc Soler, Ignatas Konovalovas, Jasha Sütterlin, Jack Haig, Caleb Ewan en Cyril Lemoine, op het moment dat we dit schrijven (op maandagavond), is dit de lijst van renners die de Tour al hebben verlaten. Enkele andere renners likken nog hun wonden.

"Stress in het peloton kan je niet tegenhouden"

Moeten de renners ook naar zichzelf kijken? Je voelt zelfs op televisie de nervositeit in het peloton. "Stress speelt een essentiele rol in al deze valpartijen, maar die stress kan je niet tegenhouden", zegt Michel Wuyts.

"De renners strijden om het hoogste goed in het wielrennen. Met enige overdrijving staat dat op gelijke hoogte als een zege in een klassieker. Daar moet je als organisatie rekening mee houden."

"Na een dag of zes ga je al moeten zeggen dat we 1/3 van de favorieten kwijt zijn in deze Tour, denk ik. Dat smaakt bitter."

"Primoz Roglic moest in de tijdrit al een eerste slag slaan, maar hoe gaat hij dat nu nog doen? Daar komt bij dat hij Robert Gesink kwijt is geraakt en dat Steven Kruiswijk geblesseerd is geraakt. Dat werkt op het gemoed."

"Ze kunnen alleen maar hopen dat al die renners op een soort revanche zullen rijden voor het geleden leed. Bij Ineos Granadiers is de droom op een viertand ook al uit elkaar gespat."



"Ik stel wel vast dat ikzelf altijd emotioneler reageer dan José De Cauwer, een ancien in het peloton. Hij zag een kwartier na de val van Ewan bijvoorbeeld al nieuwe kansen voor Brent Van Moer om eens in een vlucht mee te gaan en een etappe te winnen."