Waarom Engeland - Duitsland een voetbalklassieker is (en Southgate dat erg goed weet)

WK-finale 1966: de bal die (nooit) over de lijn ging

Engeland - Duitsland 4-2 (n.v.)

De wedstrijd op Euro 2020 vindt straks plaats op Wembley. En wie Engeland-Duitsland linkt met het legendarische stadion, komt snel uit bij de WK-finale van 1966.

Het is de wedstrijd van de bal die (nooit) over de lijn ging. Na ruim 10 minuten in de verlengingen treft Geoff Hurst de onderkant van de lat. De bal raakt de grasmat en springt vervolgens weer uit het doel.

Tot op de dag van vandaag kan niemand met zekerheid zeggen of de bal over de doellijn was gegaan, maar de wedstrijdleiding keurde de goal goed (3-2). Volgens een van de verhalen omdat de lijnrechter uit de Sovjet-Unie geen Engels begreep.

Engeland won de finale uiteindelijk met 4-2. Het is nog altijd de grootste triomf voor The Three Lions.