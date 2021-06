VIDEO: Roglic, Ewan, Sagan... Hectisch slot eist veel slachtoffers in Tour

Roglic schaaft dijbeen

Primoz Roglic maakte in de eerste rit van de Tour al kennis met het Franse asfalt en bleef ook vandaag niet recht. De Sloveen van Team Jumbo-Visma kwam met een geschaafd dijbeen ruim een minuut na ritwinnaar Tim Merlier over de streep. Tot overmaat kwam ook Steven Kruijswijk flink gehavend aan. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de dag verloor Jumbo-Visma ook al Robert Gesink.

Pogacar verliest ook tijd

Even later ging het weer mis op het kronkelige parcours in Bretagne. Arnaud Démare zag zijn kansen in rook opgaan door een nieuwe valpartij. Ook titelverdediger Tadej Pogacar werd opgehouden door de val en verloor tijd. Bahrein-Victorious nam daar afscheid van Jack Haig.