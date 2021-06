Van der Poel omhelst moeder Corinne: "Een heel mooi moment"

In de Avondetappe, het Tour-programma van de NOS, was te zien hoe Mathieu van der Poel na zijn ritzege een hand uitdeelde aan zijn vader Adrie en daarna zijn moeder in de armen sloot. "Ik denk dat vooral mijn moeder heel emotioneel was", vertelde Van der Poel aan de NOS.

"Dat was wel een heel mooi moment. Voor haar zou het ook super emotioneel geweest zijn, want de Tour is altijd iets heel speciaals. Zeker omdat mijn opa er altijd was."

"We probeerden elk jaar wel om er een soort van meeting van te maken. Om elkaar daar te zien tijdens de Tour. Dus dat was altijd wel heel speciaal."