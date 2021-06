Van Aert: "Een van de strafste prestaties van MVDP en ik heb er al veel gezien"

Het grillige parcours in het openingsweekend van de Tour leek op het lijf geschreven van Wout van Aert, maar de Belgische kampioen is nog niet honderd procent na zijn blindedarmoperatie.

"Ik ben redelijk goed, want twee keer eindig ik in de groep met klassementsrenners en grote namen", zegt hij. "Maar ik ben nog niet super. Ik heb nog geen overschot om iets te proberen."

Dat procentje extra heeft Mathieu van der Poel wel, demonstreerde de Nederlander gisteren op de Mûr-de-Bretagne. "Het was een van zijn strafste prestaties en ik heb er al veel gezien van dichtbij", vertelde Van Aert aan de NOS.

"Het was indrukwekkend. Het deed me denken aan de Amstel Gold Race. Het leek alsof hij zijn kans had vergooid bij zijn eerste aanval, maar blijkbaar heeft Mathieu een aanval meer dan de rest."

"Dikke chapeau. Ik heb ervan genoten hoe hij zo een eerbetoon kon brengen aan zijn grootvader. Dat was voor elke wielerfan een mooi moment."

Toch hoopt Van Aert woensdag de gele trui over te nemen van Van der Poel in de eerste tijdrit in de Tour. "Ik had gehoopt wat minder tijd te verliezen in de eerste ritten, maar ik zit nog steeds in een kansrijke positie."