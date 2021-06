Tim Merlier zegeviert na de Giro nu ook in de Tour: "Ik beleef een droom"

Bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk is het bij de eerste sprint meteen prijs voor Tim Merlier. "Ik beleef een droom. Na de Giro win ik nu ook in de Tour, de grootste wedstrijd in de wereld. Ik kan het niet geloven"

Opmerkelijk beeld in de sprint: gele trui Mathieu van der Poel nestelde zich in de sprinttrein van Alpecin-Fenix en trok de sprint aan voor Merlier. "Van der Poel zei dat hij de lead-out zou doen voor mij, ik verklaarde hem gek, maar hij houdt daarvan. Hij wou het per se doen", zegt Merlier.

"Daarna was het aan Jasper Philipsen. Ook hij was fantastisch. Ik keek achter mij en zag niemand in mijn buurt, ik was wat verrast. Maar dat zal door die valpartijen geweest zijn."

Merlier kwam over de streep met het vingertje voor de mond. "Die vinger voor de mond is iets tussen mij en Jonas Rickaert. Ik kan het echt niet geloven dat ik gewonnen heb. Het was niet mijn beste sprint, maar wel genoeg om te winnen."