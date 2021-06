Thomas Vermaelen 1 dag na Portugal: "Intens, emotioneel, kippenvel"

Vermaelen speelde zondagavond in Sevilla een dijk (volgens Peter Vandenbempt zelfs "twee dijken") van een wedstrijd. De centrale verdediger was de rots in de Belgische branding en muilkorfde Cristiano Ronaldo.

"We hadden ons heel goed voorbereid op de wedstrijd en hadden het volle vertrouwen in onszelf en de ploeg", verklaarde de 35-jarige Vermaelen vandaag op een persmoment in het basiskamp te Tubeke.

Naast zijn maatjes Jan Vertonghen (34) en Toby Alderweireld (32) voelde de door de wol geverfde Vermaelen zich volledig in zijn sas.

Vermaelen: "Na de match vielen we elkaar in de armen. Het was een heel intens en emotioneel moment. Voor dit soort matchen doe je het. Dit vergeet je niet snel. Dat je dat dan beleeft met Jan en Toby is fantastisch. Dat geeft kippenvel. Maar met Jason (Denayer) en Dedryck (Boyata) is die klik er ook. Iedereen weet wat hij moet doen."

"We hebben allemaal hard geknokt. Als je dan wint, geeft dat veel voldoening. Na afloop hebben we van de overwinning genoten, zoals dat hoort. We zijn pas laat naar België teruggekeerd, maar nu hebben we de knop al omgedraaid naar vrijdag."

"Italië wordt opnieuw een belangrijke wedstrijd tegen een goede tegenstander. Dit is een toernooi en uiteindelijk staan we nog nergens. Iedereen kent onze ambitie en verwacht dat we verder geraken."

Met misschien nog wat beter voetbal? "Voetballend was het tegen Portugal niet altijd even goed. We wilden Portugal iets meer onder druk zetten, maar dat is er na de rust niet meteen van gekomen. Tegen Italië, een hecht team, willen we toch meer kansen creëren."