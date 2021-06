Onvrede na slagveld in de Tour: "Onverantwoord" en "Zo vallen er doden"

Vangramberen: "Als je in het slot uitpakt met wegversmallingen, afdalingen en bochten: dan weet je dat ze gaan vallen"

Meteen na de finish stond Tim Declercq onze man te woord. De zege van Tim Merlier was niet het gespreksonderwerp, wel het parcours en de valpartijen. "Dit was te verwachten met dit parcours", zegt de knecht van Deceuninck-Quick Step.

"Omdat het zo belangrijk is voor de klassementsrenners om geen tijd te verliezen, was er gevraagd om de tijdsopname te doen op 8 kilometer van de finish. Daar is geen antwoord op gekomen, onbegrijpelijk als je het mij vraagt."

"Het was bijna onmogelijk om vooraan te geraken. Het was hectisch, stress tot en met en valpartijen waren onvermijdelijk. Ik hoop dat iedereen oké is. Ik ben ook vader en daar moest ik toch even aan denken. Toen mijn job voorbij was, dan was ik blij dat ik achterin kon rijden."