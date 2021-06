Nieuws over De Bruyne en Hazard: "Kans dat ze Italië halen is 50-50"

De eerste vraag die Roberto Martinez op zijn bord kreeg tijdens zijn ontmoeting met de media - een dag na Portugal - lag voor de hand: hoe gaat het met Kevin De Bruyne en Eden Hazard?

"Wel, ik heb goed nieuws", opende de bondscoach. "Eden Hazard en Kevin De Bruyne blijven bij de selectie. Dat is positief. Ze hebben geen structurele schade opgelopen."

"Maar de tijd is krap, want vrijdag is al de volgende match. Als de match vandaag was, zouden ze niet kunnen spelen. Het zal moeilijk zijn om hen volledig fit te krijgen tegen Italië, maar we doen ons best. Van elke dag zullen we gebruik maken om hen klaar te stomen."

De Bruyne sukkelt na een halve aanslag van de Portugees Palhinha met de ligamenten van zijn enkel, Hazard met zijn hamstrings. Het wordt een race tegen de klok voor de medische staf om de onmisbare schakels op te lappen.

Martinez: "Kevin De Bruyne is mentaal heel sterk. We waren allemaal een beetje bang voor de ernst van zijn blessure, maar de scan van zijn enkel vanochtend was toch bevredigend."

"Kevin is gelukkig dat hij de selectie niet moet verlaten. We zullen er alles aan doen om hem klaar te krijgen voor Italië. Ik hoop dat hij het haalt, want met Kevin in de ploeg is België sterker."

Hoe groot is de kans dat De Bruyne en Hazard Italië halen? Martinez: "50-50."