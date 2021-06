Nederlandse analisten zijn boos: "In 1 klap zijn we het lachertje van Europa"

Johan Derksen, de derde analist: "Als je beste 4 spelers je in de steek laten en Dumfries is de absolute uitblinker, dan is er iets aan de hand met je elftal."

Advocaat: "Dit had niemand zien aankomen. Het was een matige wedstrijd waarin je een kans krijgt die je moet benutten. Maar dan val je met 10 man en wordt het een moeilijk verhaal. De bepalende spelers waren er niet."

"En natuurlijk moest Malen de 1-0 maken. Als je alleen voor de keeper komt, moet de bal er op dit niveau gewoon in. Dan is het 1-0 en zie je een heel andere wedstrijd (lacht zelf met zijn cliché, red)."

"Dit was een wedstrijd die je niet kon winnen. Je speelde met een heel matige Depay, een heel matige Wijnaldum, een Blind die opeens veel balverlies begon te lijden. Dan blijft er niet veel over", zegt René van der Gijp in Veronica Inside.

"Welke makelaar durft De Boer nog aan te bieden?"

"De Boer heeft ook gestunteld in de hele aanloop naar dit EK. Het volk heeft geen vertrouwen in hem. De man heeft geen verhaal. Neen, dit is niet het boegbeeld van de KNVB dat het Nederlandse voetbal moet uitdragen."

"Want werkelijk alles is op dit EK fout gegaan. De Boer heeft gekozen voor een veteraan in doel die alleen maar ballen doorgelaten heeft. Van Aanholt heeft hij gekozen, omdat hij dacht dat die beter was dan die jongen van AZ. Bleek niet waar."

Derksen: "Na 4 mislukkingen (ter info: eerder liepen zijn avonturen bij Inter, Crystal Palace en Atlanta United met een sisser af) is het einde carrière voor De Boer. Er is geen makelaar die hem na dit echec nog ergens durft aan te bieden."

"We zijn het lachertje"

Valentijn Driessen van Telesport spuwt ook kwistig zijn gal.

"Dit is een regelrechte afgang, met deze kwaliteiten en met deze ploeg. Frank de Boer gaat zich beraden, want hij moet alles even laten bezinken. Maar er valt weinig te bezinken, want het kan bijna niet anders dan dat dit einde verhaal is."

"De Boer heeft volledig gefaald. In de Nations League-finale is het verkeerd gelopen tegen Portugal, de WK-voorronde zijn we met een enorme dreun in Turkije begonnen (4-2-nederlaag, red) en nu dit! Tegen allemaal "onderdeurtjes". Tsjechië is het nummer 40 van de wereld en schoot de bal overal heen, behalve naar een ploeggenoot."

"De Nederlandse spelers voelden zich ook niet thuis in het systeem van De Boer. Ze hadden trouwens wel eens hun mond mogen opendoen, maar dat hebben ze niet gedaan. Op dat vlak heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid ontlopen."

"De Boer heeft zijn eigen weg gekozen, het was een doodlopende weg. Dan is er maar één consequentie, lijkt mij. Dat zal de leiding van de KNVB moeten doen. Alleen: het is dezelfde leiding die De Boer heeft aangesteld. Het is een collectief falen van alles en iedereen. In één klap zijn wij het lachertje van Europa."