Middleton stuwt Milwaukee in Atlanta naar voorsprong in conferencefinale

Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo waren samen goed voor 71 punten bij de bezoekers. Middleton werd met 38 punten topschutter. Daarvan maakte hij er 20 in het laatste kwart. Daarin maakten de bezoekers het verschil: 30-17.

Middleton, die dus in dat kwart meer punten maakte dan Atlanta samen, voegde ook nog 11 rebounds en 7 assists aan zijn statistieken toe. Antetokounmpo speelde met pijn aan zijn kuit, maar kwam met 33 punten en 11 rebounds toch goed uit de verf.

Atlanta begon nochtans het best aan de partij en kwam in het eerste kwart 15 punten voor. Pas in het derde kwart konden de Bucks een eerste keer leiden. Trae Young kwam bij de thuisploeg tot 35 punten.

Woensdag is Atlanta opnieuw gastheer, daarna gaat het over en weer. Wie het eerst 4 keer wint, stoot door naar de eindstrijd tegen de beste ploeg uit de Western Conference. In die finale leidt Phoenix met 3-1 tegen de LA Clippers.