Imke Courtois: "Martinez is de beste bondscoach sinds Thys"

België heeft al één zware horde in de lange weg naar de finale overwonnen. Ook al was de manier waarop niet oogstrelend, Imke Courtois is fan van het nieuwe België en vooral van de bondscoach: "Martinez heeft schitterend werk geleverd."

"Voor mij is Martinez de beste bondscoach sinds Guy Thys", klonk het bij Imke Courtois tijdens onze dagelijkse Facebook Live. Thys was trainer van België toen de Rode Duivels de finale van het EK 1980 haalden. 6 jaar later bereikte Thys met België de halve finales op het WK in Mexico. Dat Roberto Martinez nu een gouden generatie ter beschikking heeft, weerlegt Imke: "Dat is zeker geen garantie op succes. De uitdaging bestaat erin om elke speler op zijn sterkte uit te kunnen spelen en een klik te kunnen creëren tussen elke speler van de volledige groep."

Guy Thys in zijn dagen als trainer.

De tactische bagage van Martinez

"Martinez is bovendien heel gebeten door voetbal, hij bekijkt zelfs wedstrijden uit de jaren '70 om tot nieuwe tactische inspiratie te komen. Daarnaast heeft hij het beste voor met België op de lange termijn. Hij bouwt aan een structuur: van de jeugdwerking tot een trainersdiploma voor elke Rode Duivel die dat wil,... Dat siert hem."

De Belgische toekomst van Martinez

En volgens Imke is het liedje van Martinez bij België nog niet uit: "Ik vermoed dat hij pas na het WK van volgend jaar zal vertrekken. Hij benadrukt toch altijd dat het project tot dan niet afgelopen is. Na België vinden we hem zeker terug bij een club, dat leeft nog enorm bij hem."



De veelbesproken communicatie van Martinez

Ook de communicatie van de bondscoach kan Imke grotendeels bekoren: "Martinez is een gentleman in interviews, beschermt zijn spelersgroep en wil vooral niet te veel prijsgeven over zijn spelers. Nu ook met die blessures. Al hoop ik dat het vooral tactisch is dat Martinez twijfel zaait. We zagen De Bruyne toch al vlot het vliegtuig opstappen."

Imke Courtois is fan van bondscoach Martínez.

De gouden raad voor tegen Italië

Vrijdagavond wacht met Italië de tweede zware horde voor de Rode Duivels. Imke adviseert Martinez om naar de linkerflank van Italië te kijken. "Het wordt een andere wedstrijd dan tegen Portugal." "We zullen wat meer ruimte krijgen, het is niet meer het Italië dat voor het typische catenaccio staat. Ze durven aan te vallen en hebben veel wapens vanaf de flank met Spinazzola en Insigne en vanuit het centrum Locatelli, Barella, Verratti." "Het zal er minder fysiek aan toegaan en dat zal ons meer liggen. Gewoon de linkerflank van Italië lamleggen, het middenveld opvangen en zorgen dat Locatelli niet vanuit de tweede lijn kan trappen."

"Ik hoop dat het toernooi nog veel moois in petto heeft en dan denk ik aan een finale met België erin. De wedstrijden worden mooier en spannender. En er zijn leuke verrassingen. Dat is het fijne aan de knock-outfase. Vanaf nu is het serious business."

Spinazzola, hier in actie in de achtste finale tegen Oostenrijk, is een dreiging voor België.

