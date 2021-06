Het miserabele EK van Kylian Mbappé: Duracell-konijn met een lege batterij

Niet alles wat hij aanraakt, verandert blijkbaar in goud: Kylian Mbappé was de grootste teleurstelling van dit EK. In de drietrapsraket van Frankrijk schoot de 22-jarige spits met losse flodders. Geen enkel doelpunt. De tol van een lang en slopend seizoen?

En zeggen dat hij met zoveel goesting aan het EK begonnen was... Toen het nieuws bekend geraakte dat Karim Benzema in de Franse selectie zat, was Kylian Mbappé er snel bij om in een tweet zijn vreugde uit te schreeuwen. "KB x KM", gevolgd door vlammetjes.

Een brandje volgde al snel. Na de oefenmatch tegen Bulgarije verkondigde Olivier Giroud dat zijn ploeggenoten hem niet vaak genoeg aanspeelden. "Ik krijg amper ballen", sakkerde hij. Zonder namen te noemen was het duidelijk dat het over Mbappé ging. Volgens de Franse pers was het goudhaantje zó op de tenen getrapt dat hij een publiek statement wou geven, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Later op een persmoment sneerde Mbappé toch nog eens. "Het ging er mij om dat Olivier het publiekelijk zei. Ik zag hem kort na afloop natuurlijk in de kleedkamer, daarbij feliciteerde ik hem ook met zijn goals, en toen was hij stil tegen mij."

Het EK van de gemiste kansen

Ondanks de eerste barstjes in de Franse selectie begonnen Les Bleus als één van de topfavorieten aan het EK. Onder meer door de hoge verwachtingen rond Mbappé. Een zege tegen Duitsland in de openingsmatch bekrachtigde die status, maar nadien volgden draws tegen Hongarije en Portugal. In al die wedstrijden bleef Mbappé wel ver onder de verwachtingen. De spits ging eigenlijk enkel viraal toen hij tegen Duitsland een sprint van 37 kilometer per uur uit zijn benen schudde. Op social media regende het meteen lof, maar het verbloemde dat het vizier van Mbappé minder scherp stond dan gewoonlijk. De tol van een lang en zwaar seizoen? Op dit EK miste de ster van PSG maar liefst 4 grote kansen - enkel Alvaro Morata (6) wrong er meer de nek om. Ook tegen Zwitserland zat Mbappé niet in de match.

In het slot was de batterij van het Duracell-konijn duidelijk leeg. In de tweede helft van de verlengingen miste Mbappé, die duidelijk sukkelde met krampen, enkele grote mogelijkheden. Het waren kansen die hij op een begenadigde dag ongetwijfeld zou scoren.

De cruciale penaltymisser stond in de sterren geschreven. Het wonderkind verliet het EK langs een achterdeurtje.

Keerzijde van de medaille