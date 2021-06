Het EK voetbal van de owngoals: bekijk ze hier allemaal

Pedri was vandaag in de wedstrijd tegen Kroatië al de 9e speler die de bal in het verkeerde doel mikte op dit EK voetbal. Dat is een record en we zitten nog maar in de achtste finales.

De 9 owngoals zijn er voorlopig evenveel als tijdens alle voorgaande EK's voetbal samen. Ter vergelijking: in Frankrijk vielen 5 jaar geleden slechts 3 owngoals en dat was toen ook al een record.