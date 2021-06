Gezien in Villa Sporza: lof voor "Jantje" Vertonghen, niet voor "krentenbol" Depay

"Jantje speelt vlekkeloos"

"Op de Nederlandse televisie had ik hem in mijn toernooiploeg gezet. Ik werd gek verklaard", grijnst hij, "maar Jantje speelt vlekkeloos."

"Ik vind Jantje heel goed spelen. Zijn inspeelpass vind ik erg goed", zegt hij in Villa Sporza over Vertonghen.

Jantje staat in mijn toernooiploeg. Ik werd gek verklaard in Nederland.

"Thibaut Courtois groeit"

"Bij momenten speelde Nederland amateurvoetbal"

En zo zijn we bij de Nederlanders uitgekomen. "Ik vond ze zo verschrikkelijk slecht tegen Tsjechië, niet normaal", zegt Jan Boskamp over zijn landgenoten.



"De gewisselde Malen vond ik niet goed, maar Depay speelde helemaal als een krentenbol. Niet normaal."



"De hype rond Nederland was niet helemaal terecht", vindt Youri Mulder. "Ze hadden 3 keer gewonnen, maar niet van de sterkste tegenstanders. We waren al vergeten dat we van Turkije verloren hadden (in de WK-voorronde met 4-2, red)."



Boskamp: "De hype is gegroeid met Koeman als trainer. Toen stond het veel beter dan nu. Het middenveld werd helemaal overklast."



Mulder: "Het was mager, want zo sterk was Tsjechië ook niet. Nederland kwam niet aan voetballen en opteerde dan maar voor de lange bal. Bij momenten leek het op amateurvoetbal."