Geraint Thomas reed 3e Tourrit uit nadat hij schouder had ontwricht

Op ruim 130 kilometer voor de streep sloeg het noodlot toe voor Geraint Thomas. Op het natte wegdek schoof de Tourwinnaar van 2018 onderuit en nam hij de onfortuinlijke Robert Gesink (Team Jumbo-Visma) mee in zijn val.

"De schouder van Geraint ging uit de kom", vertelt ploegleider Gabriel Rasch. "De wedstrijddokter heeft die schouder onmiddellijk terug op de juiste plaats gezet. Uiteraard had Geraint heel veel pijn. Gelukkig kon hij verder rijden."

"Toen zijn ploegmaten hem terugbrachten in het peloton, moest hij even bekomen. Daarna schoof hij goed op en de hele dag hield Castroviejo hem uit de problemen. Hij hielp Thomas aan een goede positie voor die listige finale."

"Hoedje af voor Geraint omdat hij de wedstrijd uitrijdt. Ik denk dat de schade al bij al meevalt, maar het doet natuurlijk wel pijn. Uit voorzorg laten we nu ook nog foto's nemen aan de medische post in Pontivy. Het had in elk geval erger kunnen zijn."