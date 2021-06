Eddy Planckaert: "Als Mathieu goed is, is hij 10 procent beter dan de rest"

"Buitenaards is een cliché, maar hij zet hier wel de wereldtop op zijn plaats", opende Eddy Planckaert zondagavond in Villa Sporza zijn lofzang na de dubbele explosie van Mathieu van der Poel op de Mûr-de-Bretagne.

Onze analist schipperde tussen voetbal en de koers. "Het is alsof Mathieu vanuit de defensie iedereen voorbij dribbelde, dan nog eens bij 3 wereldverdedigers kwam, alleen voor doel verscheen en scoorde. Het is onmenselijk wat hij gedaan heeft."

Van der Poel viel al aan bij de eerste passage. "Iedereen dacht dat dat verloren krachten waren. Het was gekkenwerk, maar dit was ongezien in de wielersport."

"Ik dacht bij die eerste aanval: wat doe je nu? Je hebt één cartouche. Het is geen cyclocross."

"Maar dan moet je je woorden terugnemen. Dan komt het haar op je armen recht. Ga met Mathieu van der Poel en Wout van Aert naar de finale en je hebt prijs."

"Het lijkt zo evident dat hij wegrijdt, maar dit waren Tour-winnaars op hun terrein", zegt Eddy Planckaert over uitdagers en geklopten Tadej Pogacar en Primoz Roglic. "Hallo?!"

"Ik wil de rest niet degraderen, maar als hij goed is, is Mathieu 10 procent beter dan de rest. Ja, dit was 10 procent: wegrijden, seconden nemen, op 800 meter van de finish weer aanzetten en niet stilvallen."