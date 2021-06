De GP van Stiermarken anders bekeken: autoritaire Verstappen en de vloek van Russell

Max Verstappen heeft gisteren de GP van Stiermarken naar zijn hand gezet. Maar er viel nog veel meer dan dat te noteren op het racecircuit in Spielberg. Hieronder 5 lessen die we kunnen trekken na een bewogen weekend.

1. Autoritaire Verstappen

71 rondes lang. Max Verstappen reed op de Red Bull Ring de perfecte wedstrijd. Nadat hij de pole had veroverd, reed de Nederlander van start tot finish op kop. Het is voor het eerst dit seizoen dat iemand dat voor mekaar krijgt. "Vanaf het begin voelde ik een goede balans in de auto", vertelde Verstappen na de race. De Red Bull-rijder heeft momenteel 18 punten voorsprong op Lewis Hamilton in de WK-stand. In 4 van de 8 GP's ging hij telkens met de overwinning aan de haal. Sterker nog, Red Bull won de laatste 4 wedstrijden in de Formule 1: Monaco, Azerbeidzjan (Sergio Pérez), Frankrijk en Stiermarken. De laatste keer dat het team daar in slaagde, was in 2013.

2. Lewis Hamilton ten einde raad

Lewis Hamilton haalde alles uit zijn Mercedes, maar kwam geen seconde dichter bij Verstappen. "Ze hadden een ongelooflijke snelheid en er was niets wat ik er aan kon doen", vertelde de Brit. "Ik weet niet waar ze die snelheid haalden, maar ik denk dat het vooral op de rechte stukken was. Ze hebben zeker een aantal grote stappen gezet in de afgelopen koersen. We vinden er niet echt een antwoord op." "Ik kan me de laatste keer dat we een upgrade hebben gedaan, niet meer herinneren. Maar zij hebben duidelijk een upgrade doorgevoerd aan de motor."

3. De vloek van George Russell

Rust er een vloek op de schouders van George Russell? De 23-jarige Brit was in Stiermarken alvast goed op weg om WK-punten te sprokkelen. Hij reed rond op de 8e positie, totdat het noodlot weer toesloeg. Met een technisch probleem, wat volgens hem "te maken had met de pneumatische druk" in de auto, moest hij zijn bolide parkeren. Weg WK-punten. Het was niet de eerste keer dat Russell te maken kreeg met pech. Toen hij in 2020 Lewis Hamilton mocht vervangen in Bahrein leek hij meteen op weg naar de zege. Tot er geprutst werd bij Mercedes en Russell de overwinning kon vergeten. "Racen kan brutaal zijn, maar we blijven vechten", tweette Russell.

4. De steile opmars van Lando Norris

Lando Norris is aan een ongelooflijke sterk seizoen bezig. Gisteren reed hij met een 5e plek nog maar eens in de punten. Voorlopig verzamelde de McLaren-man al liefst 86 punten, waardoor hij momenteel op een 4e plaats staat in het WK-klassement. Een 8e plek in Spanje was zijn slechtste notering. Zijn andere resultaten: 2 keer 3e, 1 keer 4e en 4 keer 5e. Opvallend: voor zijn ploegmakker Daniel Ricciardo verliep de race een pak minder. De rijder van McLaren viel met een 13e plek buiten de punten. CEO Zak Brown ziet alvast wel een goede evolutie bij Ricciardo. "We zien dat Daniel elk weekend sneller wordt", klinkt het daar.

5. Rijder van de dag: Charles Leclerc

"Het was waarschijnlijk één van mijn beste prestaties in de Formule 1." Aan het woord: Charles Leclerc. De 23-jarige Monegask begon rampzalig aan zijn GP in Stiermarken. Al in de 1e ronde kwam hij in aanraking met Pierre Gasly waardoor hij terugviel naar de 18e plek. Een ferme inhaalrace later eindigde Leclerc nog op een knappe 7e plaats. Hij werd dan ook verkozen tot "Rijder van de Dag." "Jammer wat er gebeurd is, maar we hebben het besproken en alles is oké. Onze snelheid zit er goed uit voor voglend weekend", klonk het op Twitter.