De Cauwer na vele valpartijen: "Renners en ploegleiders dragen ook verantwoordelijkheid"

Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege gezorgd in de Tour 2021. Hij won de sprint na een bijzonder hectische finale vol valpartijen. Commentator José De Cauwer beantwoordde jullie vragen in onze Facebook Live.

Na de eerste etappe werd ook de derde etappe ontsierd door valpartijen. Heel wat favorieten gingen tegen de vlakte, waardoor de finale een ware veldslag werd. "In de eerste plaats heerst er toch vreugde bij mij, daarnaast natuurlijk ook ontsteltenis na alles wat er gebeurd is", zegt José De Cauwer. "Bij Alpecin-Fenix hebben de gebroeders Roodhooft op korte tijd iets heel moois neergezet." "Natuurlijk hebben ze Mathieu van der Poel, maar daarnaast maken ze ook de juiste keuzes bij het aantrekken van renners zoals Philipsen en Rickaert. Rickaert kan zomaar de nieuwe Morkov worden."

Mathieu wou iets terugdoen voor zijn ploeggenoten José De Cauwer

Tim Merlier kon in zijn sprint rekenen op gele trui Van der Poel in zijn treintje. "Slim van Mathieu, want zo blijft hij ook wat uit de gevarenzone. Maar hij wou vooral iets terugdoen voor zijn ploeggenoten. Dat helpt bij de teamvorming binnen de ploeg."

"Morgen gaat de aankomst lichtjes bergop. Dat zou iets voor Philipsen kunnen zijn, maar ook Merlier kan dat. Maar het zou zomaar eens kunnen dat aanvallers het kunnen afronden. Na het wegvallen van Ewan zou Lotto-Soudal bijvoorbeeld De Gendt en Van Moer naar voren kunnen sturen."

"Renners doen elkaar gedreven de duivel aan"

De rit naar Pontivy werd overschaduwd door de ene valpartij na de andere. "Het was gevaarlijk, maar iedereen wist het van die smalle wegen in de finale. De renners horen dan in hun oortjes dat ze naar voor moeten opschuiven. Dan krijg je dat gedrag natuurlijk." "Na de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen zeiden ploegleiders dat ook zij misschien in fout waren door hun renners constant op te porren." "Als je kijkt naar de val met Pogacar, dan ligt daar ook Matej Mohoric bij. De beste stuurman die er is, ligt plots op de grond. Het gevolg is dat zijn kopman Jack Haig ook betrokken was en nu moet opgeven."

"De renners kunnen natuurlijk niet altijd elke rit verkennen. Daar is niet voldoende tijd voor. Maar soms is het ook de schuld van de renners zelf die elkaar te gedreven de duvel willen aandoen. De val van Roglic is bijvoorbeeld een individuele fout."

"Het tijdsverlies van Roglic hoeft nog geen ramp te zijn. Ook Pogacar verloor vorig jaar tijd in een waaierrit én met een lekke band. We zijn nog maar drie dagen ver. Hopelijk is hij niet te zwaar gehavend, maar hij kwam nog op een normale manier over de finish."

Op een circuit zullen de renners nog harder rijden José De Cauwer

"Ik weet niet of een circuit de oplossing is. De renners gaan daar volgens mij nog harder koersen, omdat ze de bochten kennen. De renners hebben de belangrijke taak om zelf in de remmen te gaan."