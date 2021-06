De beelden van de 3e dag in de Tour: enorme ravage na resem valpartijen

Er zal ongetwijfeld nog veel gezegd en geschreven worden over deze derde rit in de Tour. Regen was niet nodig om er een hectische finale van te maken. De valpartijen stapelden zich op, van een gehavende Roglic tot de val van Caleb Ewan op enkele honderden meters van de streep. Tim Merlier boekte wel de tweede overwinning op een rij voor Alpecin-Fenix.

1. Jelle Wallays kleurt vlucht van de dag

Bij Lotto-Soudal greep Jelle Wallays elk jaar nipt naast een selectie voor de Tour. In zijn eerste jaar bij Cofidis was het wel meteen prijs voor de Belg, hij mocht zijn debuut maken in de Tour de France op zijn 32e. Een gretige Wallays wou zich meteen laten zien in deze Tour en glipte in de derde etappe mee in de vlucht van de dag. Een bedankje van Wallays richting zijn ploeg voor het vertrouwen.

2. Robert Gesink kan val Geraint Thomas niet ontwijken en geeft op

Op ruim 130 kilometer van de streep ging de Tourwinnaar van 2018 tegen de vlakte. Geraint Thomas sleurde in zijn val ook Robert Gesink en Tony Martin van Jumbo-Visma mee. Vooral de Nederlander viel zwaar op zijn schouder en moest de wedstrijd staken. Met Gesink verliest kopman Primoz Roglic een belangrijke knecht voor de bergettapes. Thomas bleef heel even liggen, maar kroop vervolgens opnieuw op zijn fiets. Zijn ploeggenoten van INEOS brachten hem opnieuw in het peloton.

Robert Gesink moet al in de derde etappe opgeven na een val.

3. Finale vol valpartijen

Deze etappe had geen regen nodig om een hectische finale te vormen. Op de smalle wegen richting finish volgden de valpartijen elkaar in hoogtempo op. Eerst ging Miguel Angel Lopez (Movistar) tegen de vlakte. Niet veel later had Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ook prijs, met schaafwonden op de dij hees de Sloveen zich weer op zijn fiets. Ook Tadej Pogacar (UAE) ging in het slot nog tegen de vlakte op een goede 5 km van de streep.

4. En ook de sprint gaat de mist in