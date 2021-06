Caleb Ewan verlaat Tour met gebroken sleutelbeen: "Hij verging van de pijn"

Caleb Ewan had de veldslag in de slotfase overleefd, maar in de sprint ging het toch nog mis voor de Australiër. Hij smakte samen met Peter Sagan tegen het asfalt, schoof door op zijn rug en bleef met een pijnlijke grimas liggen. "Het is over and out, vrees ik", zei Thomas De Gendt meteen na de finish en de ploeg bevestigde dat nieuws niet veel later. Ewan heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken en geeft op. "Hij verging van de pijn, hij kon niet rechtop zitten en ze mochten niet aan hem komen. Dan is het over", zei De Gendt. "Uiteraard is dat heel jammer. We hebben een hele dag vooraan gereden en ervoor gevochten. Maar het was hectisch en dan komt er al eens pech bij kijken. Of het verantwoord was? Daar kun je altijd over discussiëren."

Ewan: "Ik besefte snel dat mijn Tour afgelopen was"

Een aangeslagen Caleb Ewan komt nog even terug op zijn val. "Ik herinner me niet veel van de val, want alles ging behoorlijk snel. Ik wou mijn sprint vroeg aanzetten. Plots kwam ik met mijn wiel zeer dicht bij Sagan terecht. Toen vervolgens ook Merlier naar rechts ging, raakte ik zijn wiel."

"Al snel besefte ik dat mijn Tour afgelopen was. Normaal voel je door de adrenaline niet veel als je valt, maar ik had meteen zeer veel pijn. Ik voelde mijn sleutelbeen klikken en dat was een slecht teken." Voor de Australiër is het trouwens zijn eerste breuk. "Ze zeiden me dat het op vier plaatsen gebroken is. Een operatie zal moeten volgen, maar er is nog voldoende tijd om te genezen tegen de Vuelta. Daar wil ik hopelijk nog een doel van maken."

Bekijk hier de zware val van Caleb Ewan: