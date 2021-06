Bekerwinnaar Racing Genk hervat de training met 4 nieuwkomers

Op de eerste trainingsdag waren er met Carel Eiting, Simen Juklerød, Mujaid Sadick en Kelvin John enkele nieuwe gezichten bij. Afgelopen weekend stonden ook al de medsiche en fysieke testen op het programma.

Sterkhouders Hrosovsky, Bongonda, Thorstvedt, Ito en topschutter Onuachu genieten overigens van nog wat extra vakantie en zijn er nog niet bij. Munoz, Lucumi en Cuesta (Colombia) en Preciado (Ecuador) zijn nog actief op de Copa America.

Gerardo Arteaga (Mexico) en Eboué Kouassi (Ivoorkust) nemen in augustus nog deel aan de Olympische Spelen, op hen is het dus nog wat langer wachten. De eerste competitieve wedstrijd die Genk zal afwerken is de Supercup tegen Club Brugge op 17 juli.