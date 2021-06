Bart Aernouts verovert brons op EK halve triatlon in Oostenrijk

Bart Aernouts is gisteren als derde geëindigd in het EK triatlon halve afstand in Walchsee, in Oostenrijk. De 37-jarige Belg legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u42'05". De zege was voor de Duitser Frederic Funk in 3u36'56" voor de Oostenrijker Thomas Steger (3u38'51").