Alpecin-Fenix trekt kaart Merlier: "Van der Poel mengt zich niet in sprint"

In zijn eerste Tour heeft Alpecin-Fenix meteen de gele trui in zijn gelederen. Ook ploegleider Christoph Roodhooft moest even bekomen van de triomftocht van Mathieu van der Poel.

"Ritwinst was nog ingecalculeerd", geeft hij toe. "Maar dat Mathieu bonificatieseconden zou pakken én de rit zou winnen én Alaphilippe niet in de top 3 zou eindigen, was toch een scenario dat we wel hadden bedacht, maar niet hadden durven uit te spreken."

Met Tim Merlier hoopt Alpecin-Fenix ook in de 3e rit raak te schieten, ook al likt de sprinter nog zijn wonden na de massale valpartij in de openingsrit. "Merlier is nog niet volledig hersteld, maar we hebben toch besloten om hem vandaag het vertrouwen te geven", aldus Roodhooft.

Merlier, in de Giro nog goed voor een ritzege, durft geen grote voorspellingen te doen. "We zullen in de etappe wel zien hoe goed ik in vorm ben", zegt hij. "Ik voel me toch fitter dan gisteren. Het wordt een kwestie van in positie te zitten en hopelijk mijn sprint te kunnen rijden."