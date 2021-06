Adrie van der Poel: "Mathieu zal gele trui niet rekken ten koste van alles"

Mathieu van der Poel kon zijn tranen amper bedwingen na zijn triomf op de Mûr-de-Bretagne en ook voor zijn ouders was het een emotioneel moment. "Mijn vrouw heeft gehuild", vertelt Adrie van der Poel. "Logisch, de band tussen vader, dochter en kleinzoon is heel close."

"Het is eigenlijk uniek dat je in het begin van de Tour zo'n weekend krijgt voorgeschoteld met kans op ritwinst en/of een gele trui. Als het dan nog lukt, is het des te specialer."

Met dank aan een hulpvaardige politieagent konden Adrie en zijn vrouw de overwinning van zoonlief van dichtbij meemaken. "We wilden dicht bij de finish gaan kijken, maar dat viel niet te behappen."

"Tot een nieuwsgierige politieagent aan mijn vrouw vroeg voor wie we kwamen supporteren. Ik moest mijn paspoort tonen en hij haalde een parkeerkaart boven waarmee we tot aan de finish konden rijden. Veel beter dan in onze stoutste dromen."