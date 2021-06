21-jarige Amerikaanse verbetert wereldrecord op 400m horden

De 21-jarige Amerikaanse atlete kwam over de streep in 51.90 en verbeterde daarmee de vorige besttijd van haar landgenote Dalilah Muhammad. In 2019 werd die wereldkampioene in het Qatarese Doha met een tijd van 52.16. McLaughlin pakte toen zilver in 52.23.

De 31-jarige Muhammad, regerend olympisch en wereldkampioene, eindigde in Eugene als tweede in 52.42. Anna Cockrell finishte als derde in 53.70.

De wedstrijd werd zondagavond (lokale tijd) gelopen in plaats van 's namiddags vanwege de hoge temperaturen in Oregon.