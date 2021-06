"Italië wil aanvallen, België wil aanvallen. We zijn klaar voor de uitdaging"

"Dan kun je er in eigen team niet 1 speler uitpikken als je met 1-0 wint. Het ging om een teamprestatie en de team spirit. We hebben afgezien en het positieve is dat we effectief getoond hebben dat we kúnnen en willen afzien. Ik vind dat we zeer flexibel zijn in onze manier van spelen."

"Wie ik de Man van de Match vond? Dat kan ik niet kiezen. De Portugezen begonnen na 50 minuten risico's te nemen en deden zaken die ze nooit doen, zoals 6 of 7 aanvallers in het veld brengen."

Martinez op de persconferentie maandag in de vooravond:

"Verwacht andere match dan tegen Portugal"

De stijl van Portugal en Italië, vrijdagavond de tegenstander in München, is niet te vergelijken.

Martinez: "Ik verwacht in de kwartfinales dan ook een heel andere wedstrijd dan tegen Portugal. Italië is een zeer gestructureerde en dynamische ploeg, die zal aanvallen vanaf het begin. Elke speler kent zijn rol."

"Bondscoach Roberto Mancini heeft een duidelijke visie op het spel dat hij zijn ploeg wil laten spelen: dynamisch, aanvallend en modern. We zullen goed moeten verdedigen, dat is zeker."

"Mancini is een uitstekende trainer en een echte tacticus. 31 wedstrijden niet verliezen, dat is indrukwekkend. De ploeg primeert altijd boven de individuen. En dat allemaal dankzij de trainer."



"We staan dus voor een nieuwe uitdaging, maar we zijn klaar om die aan te gaan. We moeten wel nog enkele aspecten van ons spel verbeteren. We moeten de bal meer in onze gelederen proberen houden, zoals zondag in de eerste helft."

De Belgische bondscoach is niet van plan om vrijdag aan zijn spelprincipes te sleutelen. "De identiteit van ons team is gebouwd op balbezit en aanvallend voetbal. We willen aanvallen en tegelijk wedstrijden winnen."